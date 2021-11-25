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Культовая советская и российская рок-группа «Земляне» стала победителем в номинации «Возрождение года»

00:15 25.11.2021

В этом году церемония награждения Leaders Awards удивила наблюдателей нестандартным форматом: музыкантов поздравил по видеообращению из космоса Герой России, Антон Шкаплеров.

Само награждение состоялось 24 ноября в концертном зале «Мир», где музыканты исполнили свой главный хит, песню «Трава у дома». Эта культовая композиция не только стала официальным гимном российской космонавтики, но и покорила сердца российской молодежи, которая выбрала её лучшей советской песней для караоке в голосовании сообщества МДК.

«Поздравляю наших поклонников с этой премией! Это наша общая заслуга. Как и много лет назад фанаты просят исполнить старые-добрые хиты, такие как «Маленький кораблик», «Красный конь», «Каскадеры». Мы неизменно встречаем на сцене теплый прием, и любовь публики для нас всегда главная награда», - прокомментировал Игорь Романов.

Напомним, многие из выдающихся песен «Землян» были написаны музыкантами в соавторстве с легендарными советскими поэтами-песенниками Юрием Антоновым, Владимиром Мигулей, Леонидом Дербеневым, и до сих пор эти композиции радуют слушателей всего постсоветского пространства, а то и некоторых жителей зарубежья.

10 декабря 2021 года отцы-основатели рок-группы «Земляне» примут участие в ежегодной Церемонии вручения национальной музыкальной Премии «Золотой граммофон», во время которой еще раз исполнят свои лучшие песни и порадуют многомиллионную аудиторию эффектными гитарными рифами в сопровождении ритмических барабанных партий.

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