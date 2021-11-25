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В результате возгорания на шахте "Листвяжная" пострадали более 40 человек

09:00 25.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сообщение о взрыве в вентиляционном штреке на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области поступило в Сибирское управление Ростехнадзора. Об этом сообщил ТАСС оперативный дежурный ведомства.

"В 09:08 (05:08 мск) позвонили, сообщили, что было задымление. Через 15 минут прошло уточнение о том, что был взрыв в вентиляционном штреке №823, и о том, что люди выходят из шахты на поверхность", - сказал собеседник агентства.

Количество пострадавших в результате пожара в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области увеличилось до 41. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"На данный момент пострадал 41 работник шахты. У всех отравление угарным газом", - сказал источник.

В медицинских службах уточнили, что число пострадавших может увеличиться. "Так как возгорание произошло в вентиляционной штольне, дым моментально распространился. Возможно, что часть шахтеров не успела воспользоваться самоспасателями", - пояснил собеседник агентства.

Сигнал о задымлении на шахте "Листвяжная" поступил утром в четверг. Всего там находились 285 человек, большинство из них шахту покинули. Эвакуация продолжается.

Шахта "Листвяжная" - угледобывающее предприятие, образованное в октябре 2003 года на базе шахты "Инская" в Беловском районе Кемеровской области, работает в составе компании "СДС-Уголь".

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