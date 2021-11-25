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Байден собирается исключить санкции против «Северного потока – 2» из оборонного бюджета - СМИ

09:05 25.11.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Байден намерен исключить санкции против «Северного потока – 2» из оборонного бюджета. Администрация президента США пытается добиться этого через демократов в конгрессе.

В публикации Foreign Policy отмечается, что госсекретарь США Энтони Блинкен и другие высокопоставленные представители администрации Байдена обращались к некоторым американским конгрессменам с призывом отменить поправки к оборонному бюджету, предполагающие санкции против участвующих в проекте компаний.

Ранее США ввели санкции против связанной с «Северным потоком – 2» компании. Речь идёт о базирующейся на Кипре фирме Transadria и ходящего под российским флагом судна Marlin.

Как сообщает сайт американского Минфина, решение принято на основании закона «О защите энергетической безопасности Европы».  Говорит Москва

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