Байден собирается исключить санкции против «Северного потока – 2» из оборонного бюджета - СМИ
09:05 25.11.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Байден намерен исключить санкции против «Северного потока – 2» из оборонного бюджета. Администрация президента США пытается добиться этого через демократов в конгрессе.
В публикации Foreign Policy отмечается, что госсекретарь США Энтони Блинкен и другие высокопоставленные представители администрации Байдена обращались к некоторым американским конгрессменам с призывом отменить поправки к оборонному бюджету, предполагающие санкции против участвующих в проекте компаний.
Ранее США ввели санкции против связанной с «Северным потоком – 2» компании. Речь идёт о базирующейся на Кипре фирме Transadria и ходящего под российским флагом судна Marlin.
Как сообщает сайт американского Минфина, решение принято на основании закона «О защите энергетической безопасности Европы». Говорит Москва
НОВОСТИ
- 13:05 24.11.2021
- Британия перенесет свою основную тренировочную армейскую базу из Канады в Оман - СМИ
- 11:20 24.11.2021
- Министр обороны Украины заявил, что обменялся с США и Великобританией разведданными по РФ
- 22:40 23.11.2021
- Самолеты ВВС США отрабатывали применение ядерного оружия вблизи российских границ - Шойгу
- 17:32 23.11.2021
- База американских сил в сирийской провинции Хасеке подверглась ракетной атаке - САНА
- 11:32 23.11.2021
- Ракетный эсминец ВМС США проследовал через Тайваньский пролив
- 10:20 22.11.2021
- В июле Китай осуществил запуск ракеты с гиперзвукового глайдера - FT
- 10:05 22.11.2021
- Адмирал Попов заявил, что АПЛ «Курск» затонула от столкновения с подлодкой НАТО
- 17:00 21.11.2021
- Франция продолжит добиваться от Австралии выполнения условий разрыва контракта на подлодки
- 17:12 19.11.2021
- В Швецию поставлен из США первый из четырех зенитных ракетных комплексов Patriot
- 13:32 19.11.2021
- Ядерное оружие США может попасть в Восточную Европу, если от него откажется Берлин - НАТО
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать