Байден собирается исключить санкции против «Северного потока – 2» из оборонного бюджета - СМИ

09:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Байден намерен исключить санкции против «Северного потока – 2» из оборонного бюджета. Администрация президента США пытается добиться этого через демократов в конгрессе.

В публикации Foreign Policy отмечается, что госсекретарь США Энтони Блинкен и другие высокопоставленные представители администрации Байдена обращались к некоторым американским конгрессменам с призывом отменить поправки к оборонному бюджету, предполагающие санкции против участвующих в проекте компаний.

Ранее США ввели санкции против связанной с «Северным потоком – 2» компании. Речь идёт о базирующейся на Кипре фирме Transadria и ходящего под российским флагом судна Marlin.

Как сообщает сайт американского Минфина, решение принято на основании закона «О защите энергетической безопасности Европы». Говорит Москва