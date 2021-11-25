0
0
169
НОВОСТИ

Государственный балет Берлина отменил "Щелкунчика" из-за стереотипов и проявлений расизма

09:20 25.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государственный балет Берлина отменил в предновогоднем сезоне постановку "Щелкунчика" российских балетмейстеров Василия Медведева и Юрия Бурлаки в связи с тем, что в ней якобы были выявлены культурные стереотипы и проявления расизма. Об этом рассказала в интервью газете Bild исполняющая обязанности руководителя труппы Кристиане Теобальд.

Она сообщила, что постановка Медведева и Бурлаки от 2013 года является "своего рода реконструкцией оригинала [спектакля Мариуса Петипа] от 1892 года". "Мы видим то, что хореограф Мариус Петипа тогда себе представлял, пусть и танцует современный коллектив", - отметила Теобальд. Специалист указала на то, что некоторые элементы репертуара в постколониальную эпоху являются сложными.

"Я убеждена в том, что мы этот "Щелкунчик" должны представлять в новом контексте, мы должны заново прочитать этот репертуар", - полагает она. Теобальд отметила, что проблемным элементом, например, считается появление во втором акте двух детей в черном гриме. По ее словам, еще в 2015 году Государственный балет Берлина стал получать жалобы по этому поводу. "Совершенно справедливо", - считает руководитель труппы.

Среди других сложных моментов она назвала китайский танец с семенящим шагом и "восточный танец в сопровождении женщин из гарема", а также солиста с коричневым макияжем.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:32 25.11.2021
Крушение лодки с мигрантами в Ла-Манше могло произойти в результате столкновения с контейнеровозом - СМИ
0
13
10:20 25.11.2021
Россию и Саудовскую Аравию заподозрили в создании искусственного дефицита на рынке нефти и газа
0
49
10:05 25.11.2021
Глава ЦРУ во время визита в Москву поднимал вопрос «гаванского синдрома»
0
87
10:00 25.11.2021
Один человек погиб на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, пострадали еще 43 - власти
0
82
09:32 25.11.2021
Главу военного полигона Капустин Яр отправили под домашний арест по делу о хищении топлива
0
152
09:05 25.11.2021
Байден собирается исключить санкции против «Северного потока – 2» из оборонного бюджета - СМИ
0
188
09:00 25.11.2021
В результате возгорания на шахте "Листвяжная" пострадали более 40 человек
0
164
00:15 25.11.2021
Культовая советская и российская рок-группа «Земляне» стала победителем в номинации «Возрождение года»
0
507
22:40 24.11.2021
Министерство торговли США ввело санкции в отношении МФТИ
0
660
22:00 24.11.2021
Минздрав РФ зарегистрировал вакцину от ковида для подростков
0
605

Возврат к списку