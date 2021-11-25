Государственный балет Берлина отменил "Щелкунчика" из-за стереотипов и проявлений расизма
09:20 25.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Государственный балет Берлина отменил в предновогоднем сезоне постановку "Щелкунчика" российских балетмейстеров Василия Медведева и Юрия Бурлаки в связи с тем, что в ней якобы были выявлены культурные стереотипы и проявления расизма. Об этом рассказала в интервью газете Bild исполняющая обязанности руководителя труппы Кристиане Теобальд.
Она сообщила, что постановка Медведева и Бурлаки от 2013 года является "своего рода реконструкцией оригинала [спектакля Мариуса Петипа] от 1892 года". "Мы видим то, что хореограф Мариус Петипа тогда себе представлял, пусть и танцует современный коллектив", - отметила Теобальд. Специалист указала на то, что некоторые элементы репертуара в постколониальную эпоху являются сложными.
"Я убеждена в том, что мы этот "Щелкунчик" должны представлять в новом контексте, мы должны заново прочитать этот репертуар", - полагает она. Теобальд отметила, что проблемным элементом, например, считается появление во втором акте двух детей в черном гриме. По ее словам, еще в 2015 году Государственный балет Берлина стал получать жалобы по этому поводу. "Совершенно справедливо", - считает руководитель труппы.
Среди других сложных моментов она назвала китайский танец с семенящим шагом и "восточный танец в сопровождении женщин из гарема", а также солиста с коричневым макияжем.
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