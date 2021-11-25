Один человек погиб на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, пострадали еще 43 - власти
10:00 25.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Один человек погиб при ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, число пострадавших возросло до 43, двое из которых госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщается в официальном Telegram-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.
"По информации Кузбасского центра медицины катастроф, в Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров доставлено 43 пострадавших. 2 - в тяжелом состоянии, 41 - легкой и средней тяжести. 1 человек погиб", - говорится в сообщении.
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