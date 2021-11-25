Глава ЦРУ во время визита в Москву поднимал вопрос «гаванского синдрома»

10:05 Источник: Газета.Ru

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс во время визита в Москву в ноябре предупредил о последствиях для РФ, если российские спецслужбы окажутся ответственными за «гаванский синдром» у американских дипломатов, пишет The Washington Post, ссылаясь на источники.

Согласно сведениям газеты, глава ЦРУ поднимал этот вопрос с руководством Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Службы внешней разведки (СВР) России.

«Он (Бернс — «Газета.Ru») сказал им, что заставлять дипломатов США и членов их семей страдать от серьезного повреждения мозга и других болезненных состояний — это выходит за рамки приемлемого поведения для профессиональных разведслужб», — сказано в статье.

По словам источников, формулировка обращения директора ЦРУ не предполагала каких-либо обвинений в адрес Москвы.

В минувшем мае газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что более 130 дипсотрудников США за рубежом получили повреждения мозга из-за «акустических атак». В 2016 году дипломаты, сотрудники ЦРУ и военные, работающие на Кубе и в КНР, стали жаловаться на головокружение, шумы в голове, тошноту и проблемы со зрением.

Ряд представителей Пентагона заявил, что за некоторыми атаками может стоять ГРУ – Главное управление Генштаба ВС РФ. Для расследования происходящего была создана рабочая группа ЦРУ. В государственном департаменте США рассекретили доклад, касающийся причины появления «гаванского синдрома», предположив, что источником таинственного заболевания могли стать сверчки.

Москва неоднократно опровергала любую причастность к недомоганию американских дипломатов. Газета.Ru