Крушение лодки с мигрантами в Ла-Манше могло произойти в результате столкновения с контейнеровозом - СМИ

10:32 Источник: Русская служба Би-би-си

По меньшей мере 27 мигрантов погибли в среду, пытаясь переплыть пролив Ла-Манш и попасть из Франции в Великобританию. Международная организация по миграции заявила, что это самая крупная трагедия в Ла-Манше за все время наблюдения за мигрантами с 2014 года.

По данным Би-би-си, иммиграционные власти Британии доставили на берег часть мигрантов, которым удалось добраться до берега на маленьких лодках. В общей сложности попытку пересечь Ла-Манш в среду предприняло около 25 малых судов.

Как сообщает французское издание La Voix Du Nord, крушение лодки с мигрантами могло произойти в результате столкновения с контейнеровозом. Официально эта информация не подтверждена. Русская служба Би-би-си





