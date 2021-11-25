Крушение лодки с мигрантами в Ла-Манше могло произойти в результате столкновения с контейнеровозом - СМИ
10:32 25.11.2021 Источник: Русская служба Би-би-си
По меньшей мере 27 мигрантов погибли в среду, пытаясь переплыть пролив Ла-Манш и попасть из Франции в Великобританию. Международная организация по миграции заявила, что это самая крупная трагедия в Ла-Манше за все время наблюдения за мигрантами с 2014 года.
По данным Би-би-си, иммиграционные власти Британии доставили на берег часть мигрантов, которым удалось добраться до берега на маленьких лодках. В общей сложности попытку пересечь Ла-Манш в среду предприняло около 25 малых судов.
Как сообщает французское издание La Voix Du Nord, крушение лодки с мигрантами могло произойти в результате столкновения с контейнеровозом. Официально эта информация не подтверждена. Русская служба Би-би-си
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