Фрагмент американской ракеты Falcon 9 прошел в 5 км от МКС

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Фрагмент американской ракеты Falcon 9 прошел в более чем 5 км от Международной космической станции, угрозы для МКС нет. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Роскосмоса.

"По данным специалистов госкорпорации "Роскосмос", фрагмент ракеты-носителя Falcon 9, сближавшийся с Международной космической станцией, в 07:18 по московскому времени прошел мимо МКС на расстоянии свыше 5 км. Помех для полета станции нет", - сказали в госкорпорации.