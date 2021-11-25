Фрагмент американской ракеты Falcon 9 прошел в 5 км от МКС
11:00 25.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Фрагмент американской ракеты Falcon 9 прошел в более чем 5 км от Международной космической станции, угрозы для МКС нет. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Роскосмоса.
"По данным специалистов госкорпорации "Роскосмос", фрагмент ракеты-носителя Falcon 9, сближавшийся с Международной космической станцией, в 07:18 по московскому времени прошел мимо МКС на расстоянии свыше 5 км. Помех для полета станции нет", - сказали в госкорпорации.
НОВОСТИ
- 11:32 25.11.2021
- В Белоруссии в 2021 г. задержали свыше 11 тыс. нелегальных мигрантов, около 5 тыс. выслали
- 11:30 25.11.2021
- Сбер получил «платину» в рейтинге лучших работодателей России от Forbes
- 11:20 25.11.2021
- США провели ряд провокаций в Тайваньском проливе и Южно-Китайском море - Минобороны КНР
- 11:05 25.11.2021
- Спецслужбы Польши задержали гражданина республики по делу о шпионаже в пользу РФ
- 10:32 25.11.2021
- Крушение лодки с мигрантами в Ла-Манше могло произойти в результате столкновения с контейнеровозом - СМИ
- 10:20 25.11.2021
- Россию и Саудовскую Аравию заподозрили в создании искусственного дефицита на рынке нефти и газа
- 10:05 25.11.2021
- Глава ЦРУ во время визита в Москву поднимал вопрос «гаванского синдрома»
- 10:00 25.11.2021
- Один человек погиб на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, пострадали еще 43 - власти
- 09:32 25.11.2021
- Главу военного полигона Капустин Яр отправили под домашний арест по делу о хищении топлива
- 09:20 25.11.2021
- Государственный балет Берлина отменил "Щелкунчика" из-за стереотипов и проявлений расизма
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать