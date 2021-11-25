Спецслужбы Польши задержали гражданина республики по делу о шпионаже в пользу РФ

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Агентство внутренней безопасности Польши задержало 66-летнего гражданина республики по подозрению в содействии шпионской деятельности в пользу РФ. Об этом сообщило в четверг Польское агентство печати.

"Собранные доказательства и процессуальные действия, проведенные в ходе расследования, дают основания подозревать 66-летнего гражданина Польши в инициировании шпионской деятельности в пользу России", - цитирует Польское агентство печати пресс-секретаря министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислава Жарына. По его утверждению, поляк "действовал в ущерб интересам Республики Польша".