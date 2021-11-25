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США провели ряд провокаций в Тайваньском проливе и Южно-Китайском море - Минобороны КНР

11:20 25.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВС США провели серию провокаций в Тайваньском проливе и Южно-Китайском море и предпринимают безответственные действия в регионе. Как заявил на регулярной пресс-конференции в четверг официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь, Китай не пойдет на компромисс по вопросу Тайваня.

"На протяжении определенного времени США сделали ряд безответственных заявлений по Тайваню, Южно-Китайскому морю и разведывательным полетам корабельной авиации, предприняли немало провокаций, в этой связи Китай вполне естественно будет проявлять упорство и решительно бороться с этим", - сказал он.

"Мы многократно заявляли, что принципами развития отношений между вооруженными силами двух стран является недопущение посягательств на суверенитет КНР, ее достоинство и ключевые интересы. Особенно это касается Тайваня, Китай не допустит появления какого-либо пространства для компромисса, американская сторона не должна питать каких-либо иллюзий по этому поводу", - отметил представитель Минобороны КНР.

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