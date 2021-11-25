В Белоруссии в 2021 г. задержали свыше 11 тыс. нелегальных мигрантов, около 5 тыс. выслали
11:32 25.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сообщил, что в текущем году в республике было задержано свыше 11,5 тыс. нелегальных мигрантов, около 5 тыс. отправлены за пределы страны.
"Только за этот год у нас задержано свыше 11,5 тыс. нелегальных мигрантов. Около 5 тыс. отправлены за пределы страны и привлечены к различным видам ответственности. Поэтому мы противодействуем этому", - заявил госсекретарь в четверг журналистам, слова которого приводит агентство БелТА.
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