В Белоруссии в 2021 г. задержали свыше 11 тыс. нелегальных мигрантов, около 5 тыс. выслали

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сообщил, что в текущем году в республике было задержано свыше 11,5 тыс. нелегальных мигрантов, около 5 тыс. отправлены за пределы страны.

"Только за этот год у нас задержано свыше 11,5 тыс. нелегальных мигрантов. Около 5 тыс. отправлены за пределы страны и привлечены к различным видам ответственности. Поэтому мы противодействуем этому", - заявил госсекретарь в четверг журналистам, слова которого приводит агентство БелТА.