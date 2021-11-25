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НОВОСТИ

Сбер получил «платину» в рейтинге лучших работодателей России от Forbes

11:30 25.11.2021

Сбер получил «платину» в рейтинге лучших работодателей России, внедряющих ESG-практиках бизнеса., составленном Forbes совместно с аудиторской компанией KPMG. В рейтинге принимали участие 104 российских компании, из них платинового статуса удостоились 11 работодателей.

Сбер получил более 70 баллов по 18 основным метрикам, сгруппированным по блокам «сотрудники и общество», «корпоративное управление» и «экология». Члены жюри, в которое входят специалисты-экологи, эксперты рейтинговых агентств, специалисты по ESG и устойчивому развитию, имели возможность проголосовать по каждой из компаний. Рейтинг выпускается с 2019 года.

Жюри отмечена исследовательская деятельность Сбера, в бизнес-подразделениях реализуется свыше 160 проектов: беспилотные автомобили SberAutoTech, платформа торговли сертификатами возобновляемой энергии, робот-дезинфектор. Также заключено соглашение между Сбером и АФК «Система» об открытии кредитной линии на 10 млрд рублей с возможностью привязать ставку по каждому кредиту к динамике показателей устойчивого развития.

Ранее Сбер стал единственной российской компанией, вошедшей в мировой рейтинг лучших работодателей. Глобальный ренкинг Forbes подготовил в партнёрстве с исследовательской компанией Statista.

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