Генерал ОАЭ Ахмед Насер ар-Раиси избран президентом Интерпола

12:08 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представитель Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Ахмед Насер ар-Раиси избран на пост президента Международной организации уголовной полиции (Интерпол) сроком на четыре года. Об этом в четверг сообщила организация на своей странице в "Твиттере".

"Господин Ахмед Насер ар-Раиси из ОАЭ избран на пост президента (на четырехлетний срок)", - говорится в сообщении.

Сфера деятельности Интерпола связана исключительно с расследованием уголовных дел. Устав запрещает организации заниматься деятельностью политического, военного, религиозного и расового характера. С 1989 года штаб- квартира организации находится во французском Лионе. Она же является региональным центром для Европы, Средиземноморья, Северной Америки и Ближнего Востока.

Президент Интерпола избирается на 4 года (без права переизбрания) большинством в две трети голосов. Президент выполняет представительские функции. Он председательствует на заседаниях ассамблеи и исполкома и поддерживает постоянный контакт с генеральным секретарем.