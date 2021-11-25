Генерал ОАЭ Ахмед Насер ар-Раиси избран президентом Интерпола
12:08 25.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представитель Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Ахмед Насер ар-Раиси избран на пост президента Международной организации уголовной полиции (Интерпол) сроком на четыре года. Об этом в четверг сообщила организация на своей странице в "Твиттере".
"Господин Ахмед Насер ар-Раиси из ОАЭ избран на пост президента (на четырехлетний срок)", - говорится в сообщении.
Сфера деятельности Интерпола связана исключительно с расследованием уголовных дел. Устав запрещает организации заниматься деятельностью политического, военного, религиозного и расового характера. С 1989 года штаб- квартира организации находится во французском Лионе. Она же является региональным центром для Европы, Средиземноморья, Северной Америки и Ближнего Востока.
Президент Интерпола избирается на 4 года (без права переизбрания) большинством в две трети голосов. Президент выполняет представительские функции. Он председательствует на заседаниях ассамблеи и исполкома и поддерживает постоянный контакт с генеральным секретарем.
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