Сбер запустил круглосуточный online-сервис для получения правовой помощи

12:07

Сбер создал цифровую платформу СберПраво, предназначенную для налаживания коммуникаций между юристами и потребителями юридических услуг, гарантируя обеим сторонам безопасное и комфортное взаимодействие.

Проект СберПраво реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве между ПАО Сбербанк и Федеральной палатой адвокатов России, к нему уже присоединилось более 2000 и представителей надёжных юридических компаний, планируется подключение ещё 26 000 адвокатских образований и 73 000 адвокатов. Практически все адвокатское сообщество России теперь имеет возможность работать на одной цифровой площадке.

Для общения с юристом сервис предоставляет специальный чат, где можно спокойно обсудить все интересующие вопросы получать документы и обмениваться файлами. Платформа фактически организует для адвоката виртуальное рабочее место, в рамках которого стираются границы для поиска клиентов. Кроме всего прочего платформа позволяет предлагать юридические услуги по более низкой стоимости, чем на рынке юридической помощи в целом.

На данный момент сервис СберПраво предоставляет возможность обратиться и получить квалифицированную помощь по урегулированию практически любых жизненных ситуаций. Для этого нужно задать интересующий вопрос в поисковой строке или найти актуальную услугу по каталогу или описаниям жизненных ситуаций.

СберПраво в перспективе обеспечит полное правовое сопровождение жизни человека, также на ней будут сосредоточены юридические услуги для российского бизнеса.

«Запуск платформы позволит избавить потребителей от рисков, связанных с тем, что юридические услуги в России никак не лицензируются, и предоставлять их могут любые организации или самозанятые граждане. Проверку образования и квалификации юристов возьмёт на себя СберПраво», — отметила Белла Златкис, заместитель Председателя Правления Сбербанка

«Такого рода продукты в эпоху цифровизации будут создаваться неизбежно, и поскольку Сбер является пионером в этой сфере, то платформа СберПраво — это отличное решение для людей, которые ищут надёжный источник получения квалифицированной юридической помощи в интернете. А для адвокатов такого рода платформы должны стать дополнительным средством реализации их профессиональных компетенций и площадкой для эффективного дистанционного взаимодействия с доверителями на платной основе, что не умаляет классической формы оказания юридической помощи при очной встрече адвоката и его доверителя», — считает Президент Федеральной палаты адвокатов России Юрий Пилипенко.