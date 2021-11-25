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В Москве выявили 3 349 заразившихся коронавирусом за сутки

12:20 25.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 3 349 против 2 533 днем ранее. Всего с начала пандемии в столице выявили 1 930 050 случаев заражения, следует из данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, опубликованных в четверг.

В относительном выражении прирост составил 0,17%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 92 против 93 днем ранее. Всего в городе умерли 33 727 человек (1,75% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.

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