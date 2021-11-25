Рособрнадзор ждет конкретных предложений по ЕГЭ, но пока их нет - глава ведомства
16:12 25.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рособрнадзор ожидает конкретных предложений по проведению и улучшению Единого государственного экзамена (ЕГЭ), но пока они не поступали. Об этом заявил глава ведомства Анзор Музаев, комментируя предложение председателя СК Александра Бастрыкина.
"Мы всегда открыты для любых предложений, у нас в течение года всегда много экспертных площадок, если будут конкретные предложения по какому-то узкому моменту, то всегда готовы [обсуждать]", - заявил Музаев, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС. "В этом заявлении мы конкретных предложений не увидели. Если поступят по пунктам, в чем это заключается, мы готовы рассматривать", - добавил Музаев.
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