Президент Польши предложил генсеку НАТО расширить военное присутствие на востоке альянса

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Польши Анджей Дуда предложил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу расширить военное присутствие альянса на восточном фланге в свете ситуации на Украине. Такое заявление политик сделал в четверг на совместной со Столтенбергом пресс-конференции.

"Я предложил генсеку повысить готовность сил НАТО в этой части Европы на восточном фланге НАТО", - сказал он и, в частности, предложил "рассмотреть расширение там военного присутствия".