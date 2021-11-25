Андрей Воробьев поздравил женщин с предстоящим Днем матери

18:28

Фото пресс-службы губернатора Московской области



В канун празднования Дня матери, который в этом году отмечается 28 ноября, в Дом правительства Московской области пригласили многодетных женщин, живущих и воспитывающих своих детей в Подмосковье.

«Мы традиционно приглашаем тех, кто взял на себя огромную ответственность – воспитывать детей. Хочу пожелать, чтобы самые смелые мечты наших детей сбывались. А наши мечты – гордиться теми, кого мы воспитываем, – сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. – Многодетная семья – это приятные, но очень заметные хлопоты. Я хочу поблагодарить за это. В 2013 году в Московской области было 30,5 тыс. многодетных семей, сейчас – почти 91 тыс. – увеличилось втрое. Президент обращает внимание на поддержку тех, кому нужна помощь, кто испытывает дополнительную нагрузку. Со своей стороны мы делаем, чтобы все льготы и выплаты, которые предусмотрены на федеральном и региональном уровнях, были автоматизированы, они не должны приносить хлопот. Очень надеемся, что многодетные семьи это заметят, им будет проще».

Губернатор вручил государственные и региональные награды. Указом президента РФ медалью ордена «Родительская слава» награждены супруги Чукаевы из Ступина. В их семье 8 родных и 8 приемных детей, в том числе ребята с ограниченными возможностями здоровья. В свободное время они любят заниматься садоводством и начали строить дом. Орден «Материнская слава» получили 14 мам, которые воспитывают от 5 до 10 детей. В этих семьях принято уделять много внимания каждому ребенку и развивать индивидуальные способности – к творчеству, спорту, наукам.

«Жизнь каждого человека начинается с его родителей. Благодарю всех, кто помогает с детьми – педиатров, воспитателей, учителей, особенно хочу выделить хореографическую школу «Вдохновение», которую посещают трое моих детей», – сказала мать 5 детей из Красногорска Екатерина Воронкова.

Губернатор поблагодарил приемные семьи за воспитание детей, которые нуждаются в родителях: «В Московской области в 2013-м было 44 детских дома. В этом году все они в Подмосковье будут закрыты. Это стало возможным благодаря тому, что приемные семьи пригласили детишек в свои дома и дарят им любовь, внимание и заботу. Они стали по-настоящему родными».