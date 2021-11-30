В России с 2022 года на вооружении будет гиперзвуковое оружие морского базирования - Путин

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новая гиперзвуковая ракета морского базирования поступит с начала следующего года на вооружение Вооруженных сил РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании инвестиционного форума "ВТБ капитала" "Россия зовет!".

"Мы сейчас испытали, и успешно, и с начала года у нас будет на вооружении уже новая ракета морского базирования, гиперзвуковая - 9 махов. Подлетное время будет до тех, кто отдает приказы, тоже пять минут", - сказал Путин.