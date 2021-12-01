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США ужесточат требования к тестам на ковид для въезжающих в страну - WP

10:32 01.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация США готовит более строгие требования к тестам на COVID-19 для всех въезжающих страну, включая возвращающихся на родину американцев, с целью сдержать распространение потенциально опасного омикрон-штамма. Об этом сообщила во вторник газета "Вашингтон пост" со ссылкой на свои источники.

По их данным, намеревающиеся отправиться в США должны будут проходить тест на ковид не более чем за сутки до посадки на рейс, независимо от вакцинации или страны вылета. В администрации также рассматривают возможность введения требования о том, чтобы все путешественники проходили повторное тестирование на ковид в течение трех- пяти дней после прибытия. Об этом, как ожидается, президент США Джо Байден объявит в четверг.

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