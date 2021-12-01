Детям трудовых мигрантов предлагают продлевать пребывание в РФ на срок патента родителя

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД предлагает продлевать срок временного пребывания в России детей трудовых мигрантов до 18 лет на срок действия патента на работу родителя. Об этом следует из проекта федерального закона, с которым ознакомился ТАСС.

"Срок временного пребывания в РФ детей, не достигших восемнадцатилетнего возраста (в том числе усыновленных) или находящихся под опекой (попечительством) иностранного гражданина, осуществляющего трудовую деятельность на основании патента, при условии их нахождения на его иждивении, продлевается на срок действия выданного (продленного, переоформленного) данному иностранному гражданину патента", - говорится в документе.

Данная инициатива, как следует из подготовленного законопроекта, также касается детей иностранных студентов. Срок их временного пребывания в РФ предлагается продлевать на период обучения родителя в российских образовательных организациях. Кроме того, детям иностранных граждан может быть продлен срок временного пребывания на то время, пока идет рассмотрение заявления о выдаче разрешения на временное проживание.

Согласно документу, планируется также продлевать срок пребывания в РФ супругам иностранных студентов, обучающихся в российских образовательных организациях, находящихся в ведении Минобороны, МВД, МЧС и других федеральных органов исполнительной власти. Во всех случаях речь идет об иностранцах, их детях и супругах, въехавших в Россию без визы. Предусматривается, что данный закон вступит в силу спустя 180 дней после официального опубликования.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил главе МВД Владимиру Колокольцеву провести оценку правового регулирования, касающегося продления сроков временного пребывания в РФ несовершеннолетних иностранных граждан. Отмечалось, что МВД начало подготовку поправок в закон о продлении сроков пребывания в РФ детей мигрантов.