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НОВОСТИ

С сегодняшнего дня в РФ вступают в силу несколько новых законов

11:00 01.12.2021 Источник: Эхо Москвы

В России с сегодняшнего дня вступают в силу сразу несколько новых законов. Изменения произойдут в правилах въезда на территорию России для иностранцев. Теперь въезжающие в страну более, чем на три месяца люди обязаны будут пройти регистрацию отпечатков пальцев, сфотографироваться и сдать тест на ВИЧ.

В стране, помимо этого, введена административная ответственность за нарушение правил маркировки. Коснётся это требование в первую очередь лекарственных препаратов, за подделку которых с сегодняшнего дня можно попасть в тюрьму.

С 1 декабря все россияне смогут бесплатно пользоваться сайтами государственных органов, а также порталом Госуслуг. Вместе с тем сайты, которые рекламируют и тиражируют информацию о финансовых пирамидах теперь под строгим запретом. Упрощена процедура их блокировки – теперь делать это можно в досудебном порядке.

Кроме того, в России вступят в силу меры по ограничению выбросов парниковых газов.

С 9 декабря россиян ждет еще ряд нововведений. Согласовывать атласы и карты, например, составители должны будут с министерством обороны.  Эхо Москвы

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