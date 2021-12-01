Владимир Ефимов: образовательные организации Москвы демонстрируют устойчивое восстановление

15:30

На фото Владимир Ефимов.

Фото сайта stroi.mos.ru

Пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений сообщает о росте платных услуг в образовательных организациях столицы за январь-сентябрь 2021 года, составивших около 132,8 млрд руб.

Таким образом пандемические ограничения для многих москвичей стали стимулом для повышения профессиональных навыков и квалификаций, а также получения дополнительного образования.

В материалах приводятся слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова: «Более 82% выручки приходится на крупные и средние организации, которые продемонстрировали рост более чем в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. <...> Работающие в сфере образования организации перечислили в бюджет 52,9 млрд руб. налогов. В частности, поступления налога на прибыль составили 2,2 млрд руб. - на четверть больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года».

Также он уточнил, поступления налога на доходы физлиц от образовательных организаций выросли на 7,6% - до 37,5 млрд руб, кроме того по специальным налоговым режимам (упрощенной и патентной системам) поступления выросли на 44,7%, до 1,5 млрд руб. На 34% вырос объем услуг системы образования населению, он составил 122 млрд руб.

Кирилл Пуртов, глава департамента экономической политики и развития города со своей стороны добавил, что благодаря развитию дистанционного образования и росту запросов среди москвичей на профессиональную переориентацию, все больше столичных жителей заинтересовано в получении дополнительного образования. Такой спрос вызвал быстрое развитие сегмента платных образовательных услуг, что способствовало быстрому восстановлению московской образовательной отрасли, демонстрирующей рост даже относительно показателей допандемийного 2019 года.