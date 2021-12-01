О присутствии омикрон-штамма COVID-19 заявили 23 страны - ВОЗ

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 23 государства сообщили на настоящий момент о присутствии омикрон-штамма коронавируса, обнаруженного первоначально в ЮАР. Об этом заявил в среду на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Как минимум 23 страны сообщили о присутствии омикрон-штамма, и это число, несомненно, будет расти», — сказал он.