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Польша открывает пресс-центр на границе с Белоруссией

19:28 01.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-центр для польских и зарубежных журналистов на польской стороне границы с Белоруссией будет открыт в пятницу, 3 декабря, в деревне Поплавце (Подляское воеводство) между населенными пунктами Кузница и Соколка. Об этом сообщил в среду интернет-портал onet.pl со ссылкой на представителя Государственного агентства стратегических резервов Кшистофа Беляка.

«Место выбрано так, чтобы от него было удобно доехать и до границы, и до гостиничной инфраструктуры, — сказал он. — Работа пресс-центра начнется уже в пятницу».

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