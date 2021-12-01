Польша открывает пресс-центр на границе с Белоруссией
19:28 01.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Место выбрано так, чтобы от него было удобно доехать и до границы, и до гостиничной инфраструктуры, — сказал он. — Работа пресс-центра начнется уже в пятницу».
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