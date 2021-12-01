Польша открывает пресс-центр на границе с Белоруссией

19:28 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-центр для польских и зарубежных журналистов на польской стороне границы с Белоруссией будет открыт в пятницу, 3 декабря, в деревне Поплавце (Подляское воеводство) между населенными пунктами Кузница и Соколка. Об этом сообщил в среду интернет-портал onet.pl со ссылкой на представителя Государственного агентства стратегических резервов Кшистофа Беляка.

«Место выбрано так, чтобы от него было удобно доехать и до границы, и до гостиничной инфраструктуры, — сказал он. — Работа пресс-центра начнется уже в пятницу».