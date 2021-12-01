МЭР фиксирует рост годовой инфляции в России за последнюю неделю ноября
19:45 01.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«За неделю с 23 по 29 ноября инфляция составила 0,46%. Основной вклад внес рост цен в секторе туристических и регулируемых услуг (+1,37%), а именно удорожание поездок в Турцию на 55,2%. Рост цен на продовольственные товары замедлился до 0,24% (0,3% неделей ранее) при ускорении снижения цен на плодоовощную продукцию (-0,38% после -0,1%)», — сообщается в обзоре.
Пресс-служба МЭР отмечает, что темпы роста цен на непродовольственные товары снизились до 0,17%, в том числе за счет замедления роста цен на автомобильный бензин (0,14% после 0,24% неделей ранее).
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