МЭР фиксирует рост годовой инфляции в России за последнюю неделю ноября

19:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инфляция в России с 23 по 29 ноября ускорилась до 8,38% в годовом выражении с 8,05% неделей ранее, говорится в обзоре «О текущей ценовой ситуации», подготовленном Минэкономразвития.

«За неделю с 23 по 29 ноября инфляция составила 0,46%. Основной вклад внес рост цен в секторе туристических и регулируемых услуг (+1,37%), а именно удорожание поездок в Турцию на 55,2%. Рост цен на продовольственные товары замедлился до 0,24% (0,3% неделей ранее) при ускорении снижения цен на плодоовощную продукцию (-0,38% после -0,1%)», — сообщается в обзоре.

Пресс-служба МЭР отмечает, что темпы роста цен на непродовольственные товары снизились до 0,17%, в том числе за счет замедления роста цен на автомобильный бензин (0,14% после 0,24% неделей ранее).