Некоторые страны собираются возоновить работу своих посольств в Афганистане

20:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Целый ряд стран готовятся возобновить работу своих дипломатических представительств в Афганистане, в том числе такие намерения есть у Германии. Об этом заявил в среду спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в интервью телеканалу «Россия-24».

«Там уже на сносях, что называется, открытие посольств еще целого ряда стран. Насколько нам известно, мы слышим, что Германия, назначившая уже туда посла, тоже смотрит на то, как бы возобновить работу своего представительства. ОАЭ объявили официально о возобновлении деятельности», — сказал Кабулов.