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США хотят потребовать ответственности от всех космических держав

23:00 01.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты намерены требовать от других стран ответственного поведения в космосе и выработать соответствующие нормы, в том числе в военной сфере. Об этом заявила в среду на первом при нынешней американской администрации заседании межведомственного Национального совета по космосу вице-президент США Камала Харрис.

«Мы должны потребовать ответственности от всех космических держав. Мы должны установить и расширить правила и нормы безопасности, прозрачности и сотрудничества, в том числе в сфере военной, коммерческой и гражданской активности в космосе», — сказала она.

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