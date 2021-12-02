Въездной туризм в РФ в 2021 году может сократиться на 90% к уровню до пандемии

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число посетивших Россию иностранных туристов, по прогнозу, в текущем году может сократиться на 90% по сравнению с показателем, предшествовавшим пандемии нового коронавируса в 2019 году. Об этом заявила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова, которая прибыла в Мадрид для участия в Генеральной ассамблее Всемирной туристской организации ООН.

"Падение в этом году въездного туризма, по предварительным данным, составит 90% по сравнению с 2019 годом (когда РФ посетили более 5 млн иностранных туристов - прим. ТАСС), - сказала Догузова. - Напомню, что до пандемии иностранные туристы тратили в России около 11,5 млрд долларов".