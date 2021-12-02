В мире сделали более 8 млрд прививок от коронавируса - ТАСС
10:00 02.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число сделанных в мире прививок от коронавируса превысило 8 миллиардов. Более половины из них (4,16 млрд) приходится на три страны - Китай (2,5 млрд), Индию (1,2 млрд) и США (0,46 млрд), свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе официальных заявлений властей и статистики СМИ.
На данный момент людям ввели 8,03 млрд доз вакцин от ковида. Определить, сколько человек на планете прошли полный курс вакцинации, пока не представляется возможным, так как многие страны сообщают только о количестве сертифицированных доз вакцин от ковида и сделанных прививок. При этом в ряде государств уже началась ревакцинация граждан от коронавируса.
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