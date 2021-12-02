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В Москве выявили 3 805 заразившихся коронавирусом за сутки

12:20 02.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 3 805 против 2 757 днем ранее. Всего с начала пандемии в столице выявили 1 953 279 инфицированных, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием, опубликованных в четверг.

В относительном выражении прирост составил 0,2%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 92 против 94 днем ранее. Всего в городе умерли 34 388 человек (1,76% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.

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