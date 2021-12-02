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НОВОСТИ

Saxo Bank предсказал увеличение срока жизни на 25 лет и холодную войну

12:32 02.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прорыв в биомедицине увеличит среднюю продолжительность жизни на 25 лет, а новые гиперзвуковые технологии простимулируют космическую гонку и очередную холодную войну. Такие предположения содержатся в опубликованном в четверг неофициальном прогнозе Saxo Bank "Шокирующие предсказания" на 2022 год.

Saxo Bank ежегодно публикует "Шокирующие предсказания", которые не являются официальными прогнозами и описывают гипотетически возможные в будущем события. Так, в прошлом году в банке прогнозировали запустение мегаполисов в 2021 г. из-за COVID-2019 и конец эпохи фейковых новостей.

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