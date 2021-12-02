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ЦБ не ждет двузначной цифры ключевой ставки в 2022 г. - Набиуллина

13:00 02.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России не ждет двузначной цифры ключевой ставки в 2022 г., заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на конференции, организованной Рейтер.

Кроме того, регулятор может начать понижать ключевую ставку быстрее базового прогноза, если дезинфляционные факторы будут преобладать, отметила она. ЦБ также планирует уточнить базовый прогноз ключевой ставки в декабре после данных по ноябрьской инфляции, добавила Набиуллина.

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