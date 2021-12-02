Украина не намерена проводить наступление в Донбассе - глава МИД

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина привержена мирному решению проблемы Донбасса и не планирует проводить наступательные действия в регионе. Об этом заявил в четверг украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба перед встречей с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Стокгольме.

"Мы не намерены проводить наступательные действия в Донбассе. Украина привержена мирному урегулированию конфликта", - приводит его слова украинское издание "Европейская правда".