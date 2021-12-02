Экс-канцлер Австрии Курц решил полностью уйти из национальной политики - СМИ

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц объявит в ближайшее время о сложении с себя полномочий председателя Австрийской народной партии (АНП) и полном уходе из национальной политики. Об этом со ссылкой на него сообщила в четверг газета "Кронен-цайтунг".

По информации издания, Курц принял такое решение после рождения сына. Лидером АНП должен стать министр внутренних дел Карл Нехаммер.

Партия уже сообщила, что Курц сделает официальное заявление в течение нескольких часов.