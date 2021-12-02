Человек с коронавирусом в некоторых случаях может быть заразным более 100 дней - Попова
15:12 02.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ациент с новой коронавирусной инфекцией в некоторых случаях может оставаться заразным более 100 дней, заявила в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Иногда наблюдается выделение [вируса] в течение 80, теперь уже больше 100 дней. Сегодняшняя практика это показывает, и, конечно же, в таком случае ни один врач не выпишет человека из больничного листа, если он продолжает быть источником опасности и выделяет вирус", - сказала она в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
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