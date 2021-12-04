При извержении вулкана в Индонезии погиб один человек
17:20 04.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По их информации, 41 человек получил ожог в результате инцидента.
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