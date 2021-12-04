При извержении вулкана в Индонезии погиб один человек

17:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере один человек погиб в субботу в результате извержения вулкана Семеру, который расположен в индонезийской провинции Восточная Ява (остров Ява). Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на местные власти.



По их информации, 41 человек получил ожог в результате инцидента.



