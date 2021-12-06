Вклад Рунета в экономику РФ составил 6,7 трлн руб. в 2020 году
11:32 06.12.2021 Источник: Интерфакс
Благодаря пандемии коронавируса, Россия получила новый импульс к цифровой трансформации, вклад Рунета в российскую экономику в 2020 году превысил 6,5 трлн рублей, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин.
Как отметил глава правительства, "это яркий пример того, что в России сложился по-настоящему эффективный "цифровой контур" - уникальная экосистема компаний и онлайн-сервисов", - сказал Мишустин в видеобращении к участникам Недели российского интернета "RIW 20/21".
Он добавил, что "вклад Рунета в российскую экономику за прошлый год составил 6 трлн 700 млрд рублей". "Эти цифры - красноречивее любых слов", - сказал Мишустин, заверив, что "сегодня в нашей стране IT-отрасли уделяется приоритетное внимание".
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