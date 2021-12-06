В России за сутки выявили 32 136 случаев заражения коронавирусом

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 32 136, что стало минимумом с 14 октября, следует из опубликованных в понедельник данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,33%. В общей сложности, по информации штаба, с начала пандемии в стране заразились 9 833 749 человек.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 28 070. Всего уже выздоровели 8 530 476 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 86,7% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1 184 против 1 206 днем ранее, до 282 462. В абсолютном выражении прирост стал минимальным с 7 ноября, когда в стране зарегистрировали 1 179 смертей из-за новой болезни. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) составляет 2,87%, следует из данных штаба.