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Почти половина россиян одобряют длинные новогодние выходные - опрос

12:05 06.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 49% опрошенных россиян положительно относятся к длинным новогодним каникулам, 25% заявили, что им все равно на длительность январских праздников, 17% говорят о необходимости сократить новогодние выходные. Это следует из опубликованных в понедельник результатов опроса Superjob.

В 2022 году новогодние праздники будут длинными и продлятся 10 дней - с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года включительно.

"Практически каждый второй россиянин (49%) относится к столь продолжительному отдыху положительно. Напротив, по мнению 17% опрошенных, длинные новогодние каникулы давно пора сократить. "Зачем так много выходных, если без QR-кода не сходишь даже на елку с детьми?"; "Денег нет, чтобы 10 дней отдыхать"; "Поощряют алкоголизм", - аргументируют россияне свою позицию. Каждому четвертому (25%) все равно, как долго будут продолжаться новогодние каникулы", - говорится в результатах опроса.

Отмечается, что положительное отношение к праздничной январской декаде в большей степени свойственно женщинам (54% против 45% среди мужчин) и россиянам моложе 34 лет (53%). Недовольны длительными гуляниями чаще всего опрошенные старше 45 лет: 23% из них убеждены, что новогодние каникулы необходимо сократить.

Опрос проводился с 26 ноября по 3 декабря среди 1 600 респондентов во всех регионах России.

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