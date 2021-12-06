Объем ФНБ в ноябре 2021 года сократился на 58,7 млрд рублей
13:20 06.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) в ноябре 2021 года уменьшился на 58,7 млрд руб. и на 1 декабря составил 13,886 трлн руб., говорится в сообщении Минфина РФ.
"По состоянию на 1 декабря 2021 г. объем ФНБ составил 13 886 331,2 млн рублей или 12,0% ВВП, прогнозируемого на 2021 год", - отмечается в сообщении.
На 1 ноября объем ФНБ составлял 13,945 трлн руб.
НОВОСТИ
- 14:00 06.12.2021
- В здании британского парламента найдены следы употребления кокаина и марихуаны
- 13:52 06.12.2021
- Сбер представил SberBox Time — уникальную в своей категории умную медиаколонку 3 в 1
- 13:32 06.12.2021
- ЕС ведет себя как "поджигатель" в ситуации с Украиной - Ле Пен
- 13:05 06.12.2021
- НАТО стояла бы под Смоленском, если бы к власти в Белоруссии пришла оппозиция - Лукашенко
- 13:04 06.12.2021
- Сбер снизил ставку по льготной ипотеке до 5,85%
- 13:00 06.12.2021
- Си Цзиньпин заявил о необходимости "китаизации" религии - СМИ
- 12:32 06.12.2021
- В Австралии построят черный ящик Земли на случай глобальной климатической катастрофы
- 12:20 06.12.2021
- В Москве выявили 3 134 заразившихся коронавирусом за сутки
- 12:05 06.12.2021
- Почти половина россиян одобряют длинные новогодние выходные - опрос
- 12:00 06.12.2021
- В России за сутки выявили 32 136 случаев заражения коронавирусом
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать