Объем ФНБ в ноябре 2021 года сократился на 58,7 млрд рублей

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) в ноябре 2021 года уменьшился на 58,7 млрд руб. и на 1 декабря составил 13,886 трлн руб., говорится в сообщении Минфина РФ.

"По состоянию на 1 декабря 2021 г. объем ФНБ составил 13 886 331,2 млн рублей или 12,0% ВВП, прогнозируемого на 2021 год", - отмечается в сообщении.

На 1 ноября объем ФНБ составлял 13,945 трлн руб.