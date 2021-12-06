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Объем ФНБ в ноябре 2021 года сократился на 58,7 млрд рублей

13:20 06.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) в ноябре 2021 года уменьшился на 58,7 млрд руб. и на 1 декабря составил 13,886 трлн руб., говорится в сообщении Минфина РФ.

"По состоянию на 1 декабря 2021 г. объем ФНБ составил 13 886 331,2 млн рублей или 12,0% ВВП, прогнозируемого на 2021 год", - отмечается в сообщении.

На 1 ноября объем ФНБ составлял 13,945 трлн руб.

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