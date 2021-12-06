В здании британского парламента найдены следы употребления кокаина и марихуаны
14:00 06.12.2021 Источник: Эхо Москвы
В здании британского парламента по итогам проверки туалетов в 11 из 12 нашли следы употребления кокаина и марихуаны. Об этом пишут газеты Sunday Times и The Week. По их данным, доступ к этим туалетам имеют только сотрудники парламента, но не посетители Вестминстерского дворца.
В том числе среди этих туалетов — ближайшие к кабинетам премьер-министра Бориса Джонсона и главы МВД Прити Пател. Началось расследование, полиция планирует подключить собак-ищеек. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 15:32 06.12.2021
- Применение устройства для эвтаназии одобрили в Швейцарии
- 15:12 06.12.2021
- РФ и Индия будут противостоять любым попыткам подменить АСЕАН блоковыми форматами - Лавров
- 15:00 06.12.2021
- Ключевая ставка в РФ "низковата" для текущего уровня инфляции - Греф
- 14:32 06.12.2021
- Первые кадры саммита Путина и Байдена планируется показать, но не в прямом эфире - Песков
- 14:12 06.12.2021
- Штамм "омикрон" выявлен у двух человек, прибывших в Россию из ЮАР
- 13:52 06.12.2021
- Сбер представил SberBox Time — уникальную в своей категории умную медиаколонку 3 в 1
- 13:32 06.12.2021
- ЕС ведет себя как "поджигатель" в ситуации с Украиной - Ле Пен
- 13:20 06.12.2021
- Объем ФНБ в ноябре 2021 года сократился на 58,7 млрд рублей
- 13:05 06.12.2021
- НАТО стояла бы под Смоленском, если бы к власти в Белоруссии пришла оппозиция - Лукашенко
- 13:04 06.12.2021
- Сбер снизил ставку по льготной ипотеке до 5,85%
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать