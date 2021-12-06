Сбер представил SberBox Time — уникальную в своей категории умную медиаколонку 3 в 1
13:52 06.12.2021
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Иллюстрация предоставлена пресс-службой Сбера
Колонка с механическими часами и виртуальными ассистентами исполнена в виде стильных механических стрелочных часов со светодиодным индикатором режима работы. SberBox Time, как и вся линейка умных устройств от Сбера, поддерживает голосовое управление.
Несмотря на свой компактный размер, SberBox Time выдаёт качественный и громкий звук и может работать не только как умная, но и как классическая bluetooth-колонка, а также передавать звук в наушники или внешнюю аудиосистему. При желании можно отключить микрофоны, нажав кнопку mute.
Также SberBox Time работает как полноценный ТВ-медиацентр, если его подключить к телевизору через HDMI-кабель. При подключении к ТВ управление становится мультимодальным — голосом, с помощью пульта и его виртуального аналога в приложении Салют (ассистенты Салют также остаются в доступе), а также с геймпада.
Режим медиацентра на SberBox Time открывает доступ к широкой коллекции видео-, аудио- и игрового контента в интерфейсе ТВ-приставки SberBox. Топовые PC-игры от самых известных студий на большом экране и без покупки дорогостоящих консолей доступны благодаря сервису облачного гейминга. Возможность подключить устройство через Ethernet-кабель к сети позволит улучшить игровой опыт, если работа беспроводной сети медленная.
Благодаря удачному дизайнерскому решению девайс удачно впишется практически в любой интерьер. На старте SberBox Time будет представлен в чёрном и белом цветах, палитру планируется со временем расширить.
Умную медиаколонку SberBox Time можно будет приобрести за 7990 рублей. Чтобы в числе первых узнать о появлении девайса в продаже можно оставить заявку на сайте sberdevices.ru/sberboxtime или svyaznoy.ru.
Константин Круглов, CEO SberDevices, старший вице-президент по новым цифровым поверхностям Сбербанка отметил: «Линейка устройств Sber пополнилась продуктом, о котором нас уже давно просили наши пользователи, — умной медиаколонкой. Однако для нас было важно создать девайс, который не будет ограничивать владельца исключительно аудиоконтентом. Поэтому, разрабатывая SberBox Time, мы учитывали в голове сразу три переменные — качественный звук, богатые мультимедиа возможности и стильный дизайн. SberBox Time — уникальное в своём классе устройство 3 в 1, сочетает в себе функции колонки, ТВ-приставки и механических стрелочных часов, которые украсят любой интерьер и создадут «аналоговый» уют в нашем цифровом мире».
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