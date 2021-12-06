Штамм "омикрон" выявлен у двух человек, прибывших в Россию из ЮАР

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый омикрон-штамм коронавируса выявлен у двух человек, прибывших в Россию из ЮАР, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Роспотребнадзора.

"У двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, полученным в первые сутки пребывания в обсерваторе, в результате полногеномного секвенирования, проведенного ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, подтвержден штамм "омикрон", - говорится в сообщении.