Ключевая ставка в РФ "низковата" для текущего уровня инфляции - Греф
15:00 06.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ключевая ставка ЦБ РФ недостаточно высока для текущего уровня инфляции, поэтому регулятор, вероятно, продолжит повышать ее, заявил глава Сбербанка Герман Греф в рамках Всемирной выставки "Экспо-2020".
"Любое поднятие ставки так или иначе затрагивает экономику. Если вернуться к цифрам, то сегодняшняя ставка 7,5% против инфляции в конце ноября 8,3%, конечно, еще низковата, поэтому вероятнее всего, что Центральный банк будет повышать ставку дальше", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".
По словам главы Сбербанка, размер дальнейшего роста ставки сегодня предсказать невозможно. "Наши оценки - может до одного процентного пункта. Но насколько ставка пойдет дальше вверх, вопрос пока остается открытым", - отметил он.
При этом глава Сбербанка не исключил, что регулятор может поднять ставку шагом в 1 процентных пункта.
"В целом есть ощущение, что подъем может быть до 1 процентного пункта. Он должен быть последним. Во всяком случае я оптимист, я в это верю", - сказал он.
Греф подчеркнул, что рост ключевой ставки будет зависеть от того, как будет развиваться кривая инфляции. "Она зависит не только от нашей страны, мы очень большую часть инфляции импортируем. И сегодня, наверное, никто не даст точный прогноз кривой инфляции следующего года", - пояснил он.
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