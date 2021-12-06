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Применение устройства для эвтаназии одобрили в Швейцарии

15:32 06.12.2021 Источник: Эхо Москвы

В Швейцарии одобрили применение устройства для эвтаназии. Созданная при помощи 3D-принтера капсула Sarco (от слова саркофаг) прошла юридическую экспертизу. Об этом рассказал изданию Swissinfo доктор Филипп Ничке, создатель компании-производителя.

В устройстве, внешне напоминающим пластиковый гроб, содержится азот. Предполагается, что человек, решивший добровольно уйти из жизни, будет самостоятельно запускать механизм подачи газа, который вызывает эйфорию, а затем — потерю сознания и смерть в результате гипоксии. Впервые машину представили в 2019 году на выставке в Венеции.

На данный момент в Швейцарии легализована непрямая эвтаназия — например, введение или предоставление больному по его просьбе препаратов, приводящих к быстрой смерти. За прошлый год в стране около 1300 человек решили добровольно уйти из жизни.

Среди других европейских стран официально эвтаназия разрешена в Испании, Бельгии, Люксембурге и Нидерландах. В Германии разрешена пассивная эвтаназия — когда с согласия тяжелобольного пациента или его родственников может быть прекращена поддерживающая терапия.  Эхо Москвы

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