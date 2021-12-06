Президент Австрии привел к присяге нового канцлера Карла Нехаммера
16:00 06.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен привел к присяге в понедельник нового канцлера республики Карла Нехаммера. Он сменил на этом посту Александера Шалленберга, который снова возглавит МИД страны. Церемония состоялась в администрации главы государства во дворце Хофбург.
Экс-глава МВД Нехаммер 3 декабря после отставки Себастьяна Курца был назначен председателем правящей Австрийской народной партии, которая вместе с "Зелеными" образует правительственную коалицию, и поэтому теперь возглавил правительство Австрии.
Нехаммер стал шестым канцлером страны за президентский срок Ван дер Беллена с 2017 года. За это время канцлером с 2017 по 2019 год был Курц, из-за внутриполитической нестабильности правительство временно в течение нескольких дней летом 2019 года возглавлял Хартвиг Лёгер, первой женщиной канцлером полгода с лета 2019 года до января 2020 года была Бригитте Бирляйн, затем по итогам досрочных парламентских выборов на пост канцлера снова пришел Курц с января 2020 по октябрь 2021 года, 11 октября его почти на два месяца сменил Шалленберг.
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