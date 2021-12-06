В США создали жвачку от COVID-19
16:12 06.12.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Американские учёные создали жвачку от COVID-19. Она способна нейтрализовать коронавирус в слюне, а также позволяет уменьшить вероятность передачи инфекции. В основе разработки лежит белок ACE2, выращенный с использованием генетических технологий и растительного материала, сообщается на сайте Пенсильванского университета (Филадельфия, США).
Исследование показало, что жвачка смогла предотвратить попадание вируса в клетки организма, а в слюне заражённых пациентов уровень РНК-содержащих вирусов резко упал.
В настоящее время эксперты намерены получить разрешение на проведение клинического испытания для более эффективной оценки разработки. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 17:00 06.12.2021
- Папа Римский сообщил, что встреча с патриархом Кириллом прорабатывается и скоро состоится
- 16:32 06.12.2021
- Суд Ливии вернул Халифе Хафтару право баллотироваться на пост президента - ТВ
- 16:00 06.12.2021
- Президент Австрии привел к присяге нового канцлера Карла Нехаммера
- 15:32 06.12.2021
- Применение устройства для эвтаназии одобрили в Швейцарии
- 15:12 06.12.2021
- РФ и Индия будут противостоять любым попыткам подменить АСЕАН блоковыми форматами - Лавров
- 15:00 06.12.2021
- Ключевая ставка в РФ "низковата" для текущего уровня инфляции - Греф
- 14:32 06.12.2021
- Первые кадры саммита Путина и Байдена планируется показать, но не в прямом эфире - Песков
- 14:12 06.12.2021
- Штамм "омикрон" выявлен у двух человек, прибывших в Россию из ЮАР
- 14:00 06.12.2021
- В здании британского парламента найдены следы употребления кокаина и марихуаны
- 13:52 06.12.2021
- Сбер представил SberBox Time — уникальную в своей категории умную медиаколонку 3 в 1
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать