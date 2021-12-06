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НОВОСТИ

В США создали жвачку от COVID-19

16:12 06.12.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Американские учёные создали жвачку от COVID-19. Она способна нейтрализовать коронавирус в слюне, а также позволяет уменьшить вероятность передачи инфекции. В основе разработки лежит белок ACE2, выращенный с использованием генетических технологий и растительного материала, сообщается на сайте Пенсильванского университета (Филадельфия, США).

Исследование показало, что жвачка смогла предотвратить попадание вируса в клетки организма, а в слюне заражённых пациентов уровень РНК-содержащих вирусов резко упал.

В настоящее время эксперты намерены получить разрешение на проведение клинического испытания для более эффективной оценки разработки.  Говорит Москва

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