В США создали жвачку от COVID-19

16:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Американские учёные создали жвачку от COVID-19. Она способна нейтрализовать коронавирус в слюне, а также позволяет уменьшить вероятность передачи инфекции. В основе разработки лежит белок ACE2, выращенный с использованием генетических технологий и растительного материала, сообщается на сайте Пенсильванского университета (Филадельфия, США).

Исследование показало, что жвачка смогла предотвратить попадание вируса в клетки организма, а в слюне заражённых пациентов уровень РНК-содержащих вирусов резко упал.

В настоящее время эксперты намерены получить разрешение на проведение клинического испытания для более эффективной оценки разработки. Говорит Москва