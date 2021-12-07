Китай примет контрмеры в ответ на решение США бойкотировать Олимпиаду - МИД
11:05 07.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай сделал строгое представление США и примет решительные меры в ответ на решение американской стороны устроить дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Об этом заявил во вторник на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
"Действия США всерьез нарушают установленный Олимпийской хартией принцип политической нейтральности физкультуры и спорта", - сказал он. "Китай выражает США свое сильное недовольство и решительный протест, уже сделал американской стороне строгое представление и примет решительные контрмеры", - подчеркнул дипломат.
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