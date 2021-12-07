В Москве выявили 2 573 заразившихся коронавирусом за сутки

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 2 573 против 3 134 днем ранее, до 1 968 947, сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В абсолютном выражении прирост оказался минимальным с 24 ноября, в относительном он составил 0,13%.

Число летальных исходов из-за новой болезни в Москве возросло за сутки на 94 против 91 днем ранее, до 34 853 (1,77% всех инфицированных), следует из сообщения штаба.